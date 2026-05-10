АЕК под руководством Николича стал чемпионом Греции

АЕК под руководством бывшего тренера «Локомотива» и ЦСКА Марко Николича выиграл чемпионат Греции. В 4-м туре раунда плей-офф чемпионов АЕК победил «Панатинаикос» со счётом 2:1.
Команда Николича уступала со счетом 0:1, но сумела отыграться на 73-й минуте благодаря голу форварда Зини. Победный гол на 90+4-й минуте забил экс-футболист «Локомотива» Жоау Мариу.
После 30 матчей в чемпионате Греции АЕК набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ПАОК и «Олимпиакос» на восемь очков. До конца чемпионата осталось два тура.
Николич привёл АЕК к золотым медалям чемпионата Греции в первом же сезоне работы в афинском клубе. Специалист возглавил команду в 2025 году. Ранее тренер работал в российских клубах «Локомотив» (2020-2021 год) и ЦСКА (2024-2025 год).
- 10 мая 2026
