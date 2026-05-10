Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сохранили место в английской Премьер-лиге

«Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сохранили место в английской Премьер-лиге
Комментарии

«Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» не покинут английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Это стало известно после поражения «Вест Хэм Юнайтед» от «Арсенала» (0:1).

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 83'    

«Ноттингем Форест» по итогам 36 игр заработал 43 очка и находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, аналогичное количество очков по итогам 35 матчей у «Лидс Юнайтед» с 16-й строчки. На 17-м месте с 37 очками после 35 встреч располагается «Тоттенхэм Хотспур». В зоне вылета находятся «Вест Хэм Юнайтед» (36), «Бёрнли» (21) и «Вулверхэмптон» (18), у которых по 36 матчей. Стоит отметить, что «кларетовые» и «волки» досрочно покинули высший дивизион.

Календарь матчей АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Лидс». Чемпионшип раскрывает объятия
«Тоттенхэм» — «Лидс». Чемпионшип раскрывает объятия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android