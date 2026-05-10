«Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» сохранили место в английской Премьер-лиге

«Лидс Юнайтед» и «Ноттингем Форест» не покинут английскую Премьер-лигу по итогам нынешнего сезона. Это стало известно после поражения «Вест Хэм Юнайтед» от «Арсенала» (0:1).

«Ноттингем Форест» по итогам 36 игр заработал 43 очка и находится на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, аналогичное количество очков по итогам 35 матчей у «Лидс Юнайтед» с 16-й строчки. На 17-м месте с 37 очками после 35 встреч располагается «Тоттенхэм Хотспур». В зоне вылета находятся «Вест Хэм Юнайтед» (36), «Бёрнли» (21) и «Вулверхэмптон» (18), у которых по 36 матчей. Стоит отметить, что «кларетовые» и «волки» досрочно покинули высший дивизион.