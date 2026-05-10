«Локомотив» продлил серию «Балтики» без побед в РПЛ до семи матчей

«Локомотив» победил «Балтику» со счётом 1:0 в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Тем самым железнодорожники продлили серию калининградцев без побед в РПЛ до семи матчей.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

Ранее «Балтика» сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (2:2), «Пари НН» (2:2), «Краснодаром» (2:2) и грозненским «Ахматом» (1:1), а также уступила тольяттинскому «Акрону» (0:1) и казанскому «Рубину» (0:1).

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

В заключительном туре балтийцы встретятся с московским «Динамо» 17 мая. В этот же день «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

