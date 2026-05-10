«Барселона» — «Реал» Мадрид: Рашфорд открыл счёт на девятой минуте

В эти минуты идёт матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Барселона» и мадридский «Реал». Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступает Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Барселоны».

Первый мяч в матче забил нападающий хозяев Маркус Рашфорд на девятой минуте.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).