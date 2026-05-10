Тренер «Локомотива» Галактионов: продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

— Команда доказала, что команда может играть без Батракова. Как перераспределили роли?

— Начнём с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопили. Удаление свою роль сыграло. Имели возможности в большинстве, создавали моменты.

До пенальти всё было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон на пенальти проявил свои лидерские качества. Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.