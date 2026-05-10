Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Локомотива» Галактионов: продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

— Команда доказала, что команда может играть без Батракова. Как перераспределили роли?
— Начнём с того, что потеря любого лидера сказывается. На атакующий потенциал это влияет. Но ребята молодцы. Выполнили наши требования. Команда достаточно легко и свободно действовала. Немножко торопили. Удаление свою роль сыграло. Имели возможности в большинстве, создавали моменты.

До пенальти всё было нормально. Но при нашей нервозности соперник это почувствовал. Было несколько атак, которые мы форсировали, торопились. Несколько ошибок могли привести к контратакам. Антон на пенальти проявил свои лидерские качества. Продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
