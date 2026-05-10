Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о трансферных целях летом

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0) высказался о работе клуба в рамках ближайшего трансферного окна.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Рассуждать на тему усилений не очень актуально. Есть игроки, которыми мы гордимся, они стараются, бьются. Понятно, что всегда хочется усиления. Трансферный комитет всегда собирается. Будем работать в этом направлении. Будем работать над точечными усилениями. Но опять же, нам важны те игроки, которые выступают у нас сейчас», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Тренер «Локомотива» Галактионов: продолжаем борьбу за медали. Остался один шаг
Все новости

