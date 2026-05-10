Главный тренер «Локомотива» ответил на вопрос о трансферных целях летом

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0) высказался о работе клуба в рамках ближайшего трансферного окна.

«Рассуждать на тему усилений не очень актуально. Есть игроки, которыми мы гордимся, они стараются, бьются. Понятно, что всегда хочется усиления. Трансферный комитет всегда собирается. Будем работать в этом направлении. Будем работать над точечными усилениями. Но опять же, нам важны те игроки, которые выступают у нас сейчас», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.