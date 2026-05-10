Галактионов оценил игру Лукаса Веры в отсутствие Алексея Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру игрока своей команды Лукаса Веры в отсутствие полузащитника Алексея Батракова в 29-м туре Мир РПЛ. Железнодорожники одержали победу над «Балтикой» со счётом 1:0. Батраков пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.

— Почему решили Погостнова, а не Ненахова выпустить?

— До последнего дня мы наигрывали оба варианта. Но когда анализировали соперника, поняли, что с высокорослым защитником проще играть. Но ранняя жёлтая могла вести к удалению. Потому поменяли Егора.

— Как Вера справился в отсутствии Батракова?

— Вера хорошо сыграл. Он любит более низко начинать и развивать атаки. Но он достаточно хорошо отыграл свой отрезок, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.