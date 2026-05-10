Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Галактионов оценил игру Лукаса Веры в отсутствие Алексея Батракова

Галактионов оценил игру Лукаса Веры в отсутствие Алексея Батракова
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру игрока своей команды Лукаса Веры в отсутствие полузащитника Алексея Батракова в 29-м туре Мир РПЛ. Железнодорожники одержали победу над «Балтикой» со счётом 1:0. Батраков пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

— Почему решили Погостнова, а не Ненахова выпустить?
— До последнего дня мы наигрывали оба варианта. Но когда анализировали соперника, поняли, что с высокорослым защитником проще играть. Но ранняя жёлтая могла вести к удалению. Потому поменяли Егора.

— Как Вера справился в отсутствии Батракова?
— Вера хорошо сыграл. Он любит более низко начинать и развивать атаки. Но он достаточно хорошо отыграл свой отрезок, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

