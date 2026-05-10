Главный тренер «Локомотива»: Батраков — игрок, который делает разницу

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:0) высказался о лидерских качествах полузащитника Алексея Батракова. Футболист пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

«Антон [Митрюшкин] — капитан и лидер. Алексей Батраков же тот игрок, который делает разницу. Чем больше таких игроков будет в старте, тем больше идей мы сможем реализовать», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В текущем сезоне Батраков провёл 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Рыночная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 25 млн.