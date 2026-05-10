Галактионов: когда против Батракова играют плотно, эффект вау может пропасть

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове.

— Есть ощущение, что Батраков боится играть с аутсайдерами?

— Нет. Любые соперники готовятся. Сейчас напряжённый чемпионат. Любая команда внизу тоже разбирает соперников. Когда против него играют плотно, грубовато, то эффект вау может пропасть. Мы привыкли, что он играет либо очень хорошо, либо супер. Сейчас он всё равно играет очень хорошо. Будем надеяться, что супер будет в следующем матче, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.