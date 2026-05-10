Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов: когда против Батракова играют плотно, эффект вау может пропасть

Галактионов: когда против Батракова играют плотно, эффект вау может пропасть
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о полузащитнике своей команды Алексее Батракове.

— Есть ощущение, что Батраков боится играть с аутсайдерами?
— Нет. Любые соперники готовятся. Сейчас напряжённый чемпионат. Любая команда внизу тоже разбирает соперников. Когда против него играют плотно, грубовато, то эффект вау может пропасть. Мы привыкли, что он играет либо очень хорошо, либо супер. Сейчас он всё равно играет очень хорошо. Будем надеяться, что супер будет в следующем матче, — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Батраков провёл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал 11 результативных передач.

Материалы по теме
Галактионов оценил игру Лукаса Веры в отсутствие Алексея Батракова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android