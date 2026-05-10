Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев: думаю, «Локомотив» уже не отпустит бронзу

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал результат матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Едем 0:1 — без результата. Поздравляем «Локомотив» с заслуженным результатом. Думаю, он уже не отпустит бронзу. «Локомотив» воспользовался пространством очень умело и забил быстрый гол. Мы наигрывали этот момент, но Мендель упускает игрока и мы пропускаем.

«Локомотив» играл правильно. Но у нас была штанга в первом тайме, пенальти во втором. Закончи мы вничью, были бы более довольны, конечно. Конечно расстроены, седьмая игра без максимальных результатов, без побед. Но что касается следующего года, матч оставил позитивные восприятия. Мы будем играть. Надеюсь, с возвращением наших лидеров у нас будет всё улучшаться.

Если Петров не забивает пенальти, что я могу требовать с Беликова и Бевея [Бевеева]. Максим Петров вошёл в игру и четыре потери, второй Петров сыграл достаточно хорошо, но не забил пенальти. Футбол как лакмусовая бумажка проявляется в такие непростые моменты у лидеров», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
