Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Луис Энрике проводит 100-й матч в Лиге 1 в качестве тренера «ПСЖ»

Комментарии

Матч 33-го тура французской Лиги 1 стал 100-м в этом турнире в качестве главного тренера «ПСЖ» для Луиса Энрике. Парижская команда встречается с «Брестом». Игра проходит на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра выступает Жером Бризар. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
2-й тайм
0 : 0
Брест
Брест

До этой встречи Энрике в качестве главного тренера парижской команды в Лиге 1 одержал 70 побед, девять раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.

