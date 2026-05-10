«Он уже не с нами». Главный тренер «Балтики» Талалаев — об удалении Андраде
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об удалении защитника своей команды Кевина Андраде в матче 29-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (0:1). Защитник калининградской команды получил прямую красную карточку на 12-й минуте матча.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'
Удаления: нет / Андраде – 12'
«Что касается удаления Андраде, это когда говорят про чемоданное настроение, это про это как раз. Он уже не с нами. На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.
