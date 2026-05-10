Главный тренер «Балтики» Талалаев: уверен, мы не вылетим в следующем году

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) оценил шансы своей команды на сохранение места в высшем дивизионе в следующем сезоне.

«Уверен, мы не вылетим в следующем году. Даже если поменяются игроки, даже если тренерский штаб поменяется. Уверен, что «Балтика» будет продолжать двигаться вперёд как структура.

Мы растём вместе, у нас есть позитивное движение во всех направлениях. Стыдно не за футбол, стыдно за результат. Остаётся игра с «Динамо», и надо вложить туда всё, что есть», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.