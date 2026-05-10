Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главный тренер «Балтики» Талалаев: уверен, мы не вылетим в следующем году

Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) оценил шансы своей команды на сохранение места в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Уверен, мы не вылетим в следующем году. Даже если поменяются игроки, даже если тренерский штаб поменяется. Уверен, что «Балтика» будет продолжать двигаться вперёд как структура.

Мы растём вместе, у нас есть позитивное движение во всех направлениях. Стыдно не за футбол, стыдно за результат. Остаётся игра с «Динамо», и надо вложить туда всё, что есть», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.

