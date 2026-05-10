Мари-Луизе Эта — первая женщина-тренер с победой в матче Бундеслиги
«Унион» обыграл «Майнц» со счётом 3:1 во встрече 33-го тура немецкой Бундеслиги. Таким образом, Мари-Луизе Эта, возглавляющая «Унион», стала первой женщиной-тренером с победой в матче высшего дивизиона чемпионата Германии.
Германия — Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Майнц
Окончен
1 : 3
Унион
Берлин
0:1 Илич – 38' 1:1 Бекер – 48' 1:2 Бёрк – 88' 1:3 Юранович – 90+1'
Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» в апреле 2026 года. С тех пор команда провела четыре матча, уступив «РБ Лейпциг» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), а также сыграв вничью с «Кёльном» (2:2).
После 33 матчей Бундеслиги «Унион» заработал 36 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре берлинская команда встретится с «Аугсбургом». Игра пройдёт в субботу, 16 мая.
