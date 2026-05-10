Мари-Луизе Эта — первая женщина-тренер с победой в матче Бундеслиги

«Унион» обыграл «Майнц» со счётом 3:1 во встрече 33-го тура немецкой Бундеслиги. Таким образом, Мари-Луизе Эта, возглавляющая «Унион», стала первой женщиной-тренером с победой в матче высшего дивизиона чемпионата Германии.

Мари-Луизе Эта возглавила «Унион» в апреле 2026 года. С тех пор команда провела четыре матча, уступив «РБ Лейпциг» (1:3) и «Вольфсбургу» (1:2), а также сыграв вничью с «Кёльном» (2:2).

После 33 матчей Бундеслиги «Унион» заработал 36 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице. В следующем туре берлинская команда встретится с «Аугсбургом». Игра пройдёт в субботу, 16 мая.