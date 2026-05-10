Результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 10 мая, завершился 33-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 33-го тура Бундеслиги:

8 мая, пятница:

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» — 3:2.

9 мая, суббота:

«Штутгарт» — «Байер» — 3:1;

«РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули» — 2:1;

«Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0;

«Аугсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:1;

«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:1.

10 мая, воскресенье:

«Гамбург» — «Фрайбург» — 3:2;

«Кёльн» — «Хайденхайм» — 1:3;

«Майнц» — «Унион» — 1:3.

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 86 очков. На втором месте с 70 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 65 очками замыкает «РБ Лейпциг».