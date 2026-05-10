Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 10 мая, завершился 33-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 33-го тура Бундеслиги:

8 мая, пятница:

«Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» — 3:2.

9 мая, суббота:

«Штутгарт» — «Байер» — 3:1;
«РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули» — 2:1;
«Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0;
«Аугсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:1;
«Вольфсбург» — «Бавария» — 0:1.

10 мая, воскресенье:

«Гамбург» — «Фрайбург» — 3:2;
«Кёльн» — «Хайденхайм» — 1:3;
«Майнц» — «Унион» — 1:3.

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 86 очков. На втором месте с 70 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 65 очками замыкает «РБ Лейпциг».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Ули Хёнес: 13 титулов за 14 сезонов — это проблема Бундеслиги, а не «Баварии»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android