Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Монако — Лилль, результат матча 10 мая 2026, счёт 0:1, 33-й тур Лиги 1 2025/2026

«Монако» проиграл «Лиллю» в матче 33-го тура Лиги 1, Головин провёл на поле 59 минут
Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Лилль». Игра прошла на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Монако
0 : 1
Лилль
0:1 Закария – 72'    

На 72-й минуте в свои ворота мяч отправил полузащитник хозяев Денис Закария. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 59 минут.

После 33 матчей чемпионата Франции «Монако» набрал 54 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Лилль» располагается на третьей строчке. У команды в активе 61 очко.

В следующем матче чемпионата «Монако» на выезде сыграет со «Страсбургом», а «Лилль» в домашней игре встретится с «Осером». Все матчи 34-го тура Лиги 1 состоятся 17 мая, начало встреч — в 22:00 мск.

