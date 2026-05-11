«ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра выступил Жером Бризар. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ на 82-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку своей команды, но остался в запасе.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.

Командам предстоит сыграть отложенные матчи 29-го тура чемпионата. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Лансом» 13 мая, а «Брест» в этот же день в домашней игре встретится со «Страсбургом».