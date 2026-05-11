ПСЖ — Брест, результат матча 10 мая 2026, счёт 1:0, 33-й тур Лиги 1 2025/2026

«ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1
Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Брест». Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В качестве главного арбитра выступил Жером Бризар. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

Единственный мяч в матче забил форвард «ПСЖ» Дезире Дуэ на 82-й минуте. Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку своей команды, но остался в запасе.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.

Командам предстоит сыграть отложенные матчи 29-го тура чемпионата. «ПСЖ» на выезде сыграет с «Лансом» 13 мая, а «Брест» в этот же день в домашней игре встретится со «Страсбургом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
