Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главный тренер «Балтики» ответил на вопрос о результатах команды в конце сезона

Главный тренер «Балтики» ответил на вопрос о результатах команды в конце сезона
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) высказался о результатах команды в конце сезона. Калининградцы не побеждают в семи встречах подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

«Понимаем, что не доиграли до конца. Хотелось бы немного иначе заканчивать. Во всяком случае мне точно и руководителям клуба тоже. С руководителями беседовали об этом только что. Если конкретно об этом матче, то мы не планировали прессинговать «Локомотив». Мы хотели, чтобы новый защитник их больше был с мячом. Потом нам пришлось менять схему, так как ход матча пошёл по-другому. Не согласен, что этот матч показывает, что мы выдохлись. С 62-й минуты мы прессинговали. Со своими 10 футболистами, уставшими. Создавали предпосылки со штрафных и аутов. Пытались передавить со своим преимуществом на стандартах, и у нас получалось.

Вот после «Акрона» я был разочарован, что команда не реализует потенциал. Сегодня мы близки к максимуму, который у нас был. То же самое по сезону. Пока нас полностью не раскусили, мы играли. И то, если смотреть на весну, мы обыграли ЦСКА, «Краснодар» отскочил, а с «Зенитом» нам рисовали линии.

Понятно, что мы не добираем очков. Но при этом те качества, которые эти игроки показывают, может, я их переоцениваю, но для меня они самые лучшие», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

Митрюшкин приблизил «Локо» к бронзе РПЛ! А «Балтика» официально провалила весну
