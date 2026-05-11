Результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 10 мая, завершился 33-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 33-го тура Лиги 1:

8 мая, пятница:

«Ланс» — «Нант» — 1:0.

10 мая, воскресенье:

«Монако» — «Лилль» — 0:1;

«Тулуза» — «Лион» — 2:1;

«ПСЖ» — «Брест» — 1:0;

«Ренн» — «Париж» — 2:1;

«Метц» — «Лорьян» — 0:4;

«Гавр» — «Марсель» — 0:1;

«Анже» — «Страсбург» — 1:1;

«Осер» — «Ницца» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 73 очка за 32 матча. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 67 очков. В топ-4 также входят «Лилль» (61) и «Лион» (60).