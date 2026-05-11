Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 33-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 10 мая, завершился 33-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 33-го тура Лиги 1:

8 мая, пятница:

«Ланс» — «Нант» — 1:0.

10 мая, воскресенье:

«Монако» — «Лилль» — 0:1;
«Тулуза» — «Лион» — 2:1;
«ПСЖ» — «Брест» — 1:0;
«Ренн» — «Париж» — 2:1;
«Метц» — «Лорьян» — 0:4;
«Гавр» — «Марсель» — 0:1;
«Анже» — «Страсбург» — 1:1;
«Осер» — «Ницца» — 2:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 73 очка за 32 матча. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 67 очков. В топ-4 также входят «Лилль» (61) и «Лион» (60).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android