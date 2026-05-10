Талалаев: если бы «Балтика» взяла бронзу РПЛ, половину лиги нужно было распускать

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) заявил, что его команда пока что не заслуживает бронзовых медалей чемпионата России.

«Как правило, все получают что заслуживают в длинном чемпионате. Мне нравится жить в давлении, стрессе. Единственное, не всегда здоровье позволяет. Сейчас отрезал 20 см кишки, накапливалась история, но чувствую себя здоровым.

Обида у меня есть. Но не воспринимаю жалости, когда меня кто-то жалеть пытается. Это нехорошее чувство. Мы вышли командой Первой лиги и взбудоражили эту лигу! Показали, что не обязательно вбухивать € 100 млн, а можно этими парнями играть и навязывать игру.

Понятно, что не самый привлекательный футбол с точки зрения эстетики. Летал посмотреть вживую на сборах в Турции «Комо» — хотел пообщаться с Фабрегасом, не получилось. Посмотрев это вживую, я понимаю людей.

И когда вы сравниваете меня с Романцевым и Сёминым — это суперкомплимент для меня. Пока я не там. У этих людей есть трофеи. У нас в клубе все делают всё возможное для успеха. Все наши службы, болельщики. Я кайфую от того, что происходит. Наверное, пока мы не заслужили (бронзу. — Прим. «Чемпионата»). Но мы постепенно развиваемся. Если бы мы взяли сейчас третье место, то, честно, половину лиги нужно было бы распускать...» — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.