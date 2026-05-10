Глава «Локомотива» Юрий Нагорных: интрига сохраняется, двигаемся дальше
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы железнодорожников на концовку чемпионата Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'
Удаления: нет / Андраде – 12'
— Двигаемся дальше, всё впереди. Очень важный 30-й тур, чемпионат очень интересный. Думаю,
интрига сохраняется.
— Была информация, что Галактионов может возглавить ЦСКА.
— По-моему, клуб уже прокомментировал, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место.
Комментарии
