Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Локомотива» Юрий Нагорных: интрига сохраняется, двигаемся дальше

Глава «Локомотива» Юрий Нагорных: интрига сохраняется, двигаемся дальше
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы железнодорожников на концовку чемпионата Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

— Двигаемся дальше, всё впереди. Очень важный 30-й тур, чемпионат очень интересный. Думаю,
интрига сохраняется.

— Была информация, что Галактионов может возглавить ЦСКА.
— По-моему, клуб уже прокомментировал, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место.

Материалы по теме
Галактионов: когда против Батракова играют плотно, эффект вау может пропасть
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android