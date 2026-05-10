Глава «Локомотива» Юрий Нагорных: интрига сохраняется, двигаемся дальше

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы железнодорожников на концовку чемпионата Мир Российской Премьер-Лиги. В матче 29-го тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Балтикой» (1:0).

— Двигаемся дальше, всё впереди. Очень важный 30-й тур, чемпионат очень интересный. Думаю,

интрига сохраняется.

— Была информация, что Галактионов может возглавить ЦСКА.

— По-моему, клуб уже прокомментировал, — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место.