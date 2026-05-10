Талалаев: кто с мечом приходит, тот от меча погибает. Где сейчас Челестини?

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о конфликтных ситуациях, которые возникали в прошлом.

«Сегодня великий праздник, всех поздравляю. Попросил переводчиков вчера объяснить Оффору, что за праздник. И перед командой объяснили, что, кто к нам с мечом приходит, от меча обычно погибает.

Вот пример. Где Челестини? Где директор, который накатал заявление, когда в тот раз игроки и тренеры «Локомотива» побежали в нашу техническую зону?

Не пытаюсь казаться лучше, чем есть. И не надо делать меня хуже, чем я есть», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Швейцарский тренер Фабио Челестини покинул московский ЦСКА в начале мая.