Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Милан — Аталанта, результат матча 10 мая 2026, счет 2:3, 36-й тур Серии А 2025/2026

«Милан» проиграл «Аталанте» в 36-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. Игра закончилась победой команды из Бергамо со счётом 3:2.

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
2 : 3
0:1 Эдерсон – 7'     0:2 Дзаппакоста – 29'     0:3 Распадори – 52'     1:3 Павлович – 88'     2:3 Нкунку – 90+4'    

Первый гол забил полузащитник «Аталанты» Эдерсон в начале встречи на седьмой минуте. На 29-й минуте хавбек Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество команды гостей. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий Джакомо Распадори сделал счёт разгромным. На 88-й минуте защитник «Милана» Страхиня Павлович отыграл один мяч. В конце встречи на 90+4-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти и забил второй гол миланцев.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками в 36 матчах. «Аталанта» располагается на седьмой строчке. В активе команды 58 очков после 36 игр.

«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
