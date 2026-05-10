«Милан» проиграл «Аталанте» в 36-м туре Серии А

Завершился матч 36-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра выступил Лука Цуфферли. Игра закончилась победой команды из Бергамо со счётом 3:2.

Первый гол забил полузащитник «Аталанты» Эдерсон в начале встречи на седьмой минуте. На 29-й минуте хавбек Давиде Дзаппакоста увеличил преимущество команды гостей. Во втором тайме на 52-й минуте нападающий Джакомо Распадори сделал счёт разгромным. На 88-й минуте защитник «Милана» Страхиня Павлович отыграл один мяч. В конце встречи на 90+4-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти и забил второй гол миланцев.

«Милан» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 67 очками в 36 матчах. «Аталанта» располагается на седьмой строчке. В активе команды 58 очков после 36 игр.