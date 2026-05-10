Фото: судья не отреагировал на удар локтем в лицо Беллингему со стороны игрока «Барселоны»

Главный судья матча 35-го тура испанской Ла Лиги Алехандро Эрнандес не наказал игрока «Барселоны» Эрика Гарсию за удар локтем в лицо полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Счёт в матче 2:0 в пользу «Барселоны».

Фото: Кадр из трансляции

Эпизод случился в начале второго тайма в штрафной площади «Барселоны». После этого момента у Беллингема было разбито лицо.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).