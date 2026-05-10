Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: судья не отреагировал на удар локтем в лицо Беллингему со стороны игрока «Барселоны»

Фото: судья не отреагировал на удар локтем в лицо Беллингему со стороны игрока «Барселоны»
Комментарии

Главный судья матча 35-го тура испанской Ла Лиги Алехандро Эрнандес не наказал игрока «Барселоны» Эрика Гарсию за удар локтем в лицо полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Игра проходит на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). Счёт в матче 2:0 в пользу «Барселоны».

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

Фото: Кадр из трансляции

Эпизод случился в начале второго тайма в штрафной площади «Барселоны». После этого момента у Беллингема было разбито лицо.

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В предыдущем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика победила «Осасуну» со счётом 2:1, а подопечные Альваро Арбелоа переиграли «Эспаньол» (2:0).

Материалы по теме
«Мальорка» и «Вильярреал» не выявили победителя в матче 35-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android