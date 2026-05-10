Тренер «Арсенала» Микель Артета: эта неделя полна эмоций

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от матча 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед» (1:0).

«Какой момент, какой день, какая неделя выдалась для нас, она полна эмоций. Я даже не могу в полной мере оценить настрой, желание, мужество и качество игры команды, продемонстрированные на протяжении всей этой недели, потому что на кону стояло очень многое, и сегодня мы знали, насколько сложной будет встреча с командой, которая борется за выживание, с клубом, у которого невероятная история. Думаю, мы очень хорошо начали игру, создали три отличных момента, чтобы выйти вперёд, но не смогли реализовать их, поэтому нам нужно сохранять хладнокровие.

Затем произошла травма Бена Уайта, и мы были вынуждены внести коррективы. После этого, в перерыве, нам пришлось сделать ещё одну корректировку из-за травмы Ричи [Калафьори]. Я сказал ребятам в перерыве: «Мы действительно будем выкладываться на полную, так что будьте готовы, потому что если игра будет складываться не так, как нам нужно, то придется всё изменить». Игроки атаки сыграли решающую роль. Мартин [Субименди] вышел на поле и оказал невероятное влияние на игру, совершив действие, которое вывело Лео [Троссарда] в отличную позицию для гола, а после этого в матче было ещё два ключевых момента.

Первый момент – это сейв Давида [Райи], игра один на один, что снова стало лейтмотивом сезона. А второй – это хаотичная ситуация, когда две команды проводят матч жизни. Решение судей [отменить гол «Вест Хэма»], на мой взгляд, очень смелое, но в то же время полностью соответствует тому, о чём они говорили весь сезон. Когда следовало их критиковать, я это делал, и сегодня я должен похвалить их хотя бы за то, что они дали главному арбитру возможность принять решение вдали от света прожекторов и хаоса, чтобы внести ясность и сделать правильный выбор. Думаю, это очевидный фол и гол должен быть отменён, так что поздравляю судей матча, потому что они приняли важное решение в очень сложных обстоятельствах», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».