Главная Футбол Новости

Стало известно, что Талалаев сказал игрокам «Балтики» после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев обратился к игрокам своей команды после поражения в матче 29-го тура Мир РПЛ от «Локомотива» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Руденко – 4'    
Удаления: нет / Андраде – 12'

Видео доступно на странице «Балтики» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пацаны! Когда, когда не стыдно! Не стыдно, молодцы!

Всё бывает. Вопросов нет. Играли, моменты были, старались, ошибки были. Чуть-чуть усваивайте. Для того чтобы выиграть, надо уменьшить количество ошибок. Видишь передача, прими вторым касанием. Говорят, надо успеть подачу. Успеть подачу сделать. Там три большие. Раз. Тебя опять накрывают… долго, быстрее! Быстрее! Вообще вы все молодцы. Единственное, я прошу сейчас: прилетим в Калининград, завтра выходной, послезавтра плавание.

Петров, всю команду ведёшь в ресторан. Всю команду ведёшь в ресторан», — сказал Талалаев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Балтики».

После 29 матчей чемпионата России «Локомотив» набрал 53 очка и занимает третье место. «Балтика» заработала 46 очков и располагается на пятой строчке.

