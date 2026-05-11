Ханс-Дитер Флик выиграл пятый трофей с «Барселоной»

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» (2:0) в матче 35-го тура испанской Ла Лиги и выиграла чемпионат Испании сезона-2025/2026. Таким образом, главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик взял пятый трофей с сине-гранатовыми.

Флик возглавил каталонский клуб в мае 2024 года. Немецкий специалист приводил «Барселону» к победе в Ла Лиге в минувшем сезоне, а также дважды выигрывал Суперкубок и один раз Кубок Испании.

Отметим, что 10 мая ушёл из жизни отец Флика. Встреча команд началась с минуты молчания, а футболисты «Барселоны» вышли на поле с траурными повязками.

«Барселона» набрала 91 очко за 35 матчей, опережая «Реал» на 14 очков.