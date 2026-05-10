Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Барселона — Реал Мадрид, результат матча 10 мая 2026, счёт 2:0, 35-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Барселона» стала чемпионом Испании, обыграв «Реал» в 35-м туре Ла Лиги
Завершился матч 35-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Барселона» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты хозяев.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
2 : 0
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд на девятой минуте, а форвард Ферран Торрес удвоил преимущество сине-гранатовых на 18-й минуте, установив окончательный счёт — 2:0.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.

В следующем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а подопечные Альваро Арбелоа на день позже в домашнем матче сыграют с «Овьедо».

