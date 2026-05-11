«Барселона» одержала 11-ю победу подряд в Примере

«Барселона» со счётом 2:0 переиграла мадридский «Реал» в матче 35-го тура испанской Ла Лиги. Это 11-я победа подряд в чемпионате Испании для каталонской команды.

Данная серия сине-гранатовых началась встречей 25-го тура с «Леванте» (3:0). После этого каталонцы переиграли «Вильярреал» (4:1), «Атлетик» (1:0), «Севилью» (5:2), «Райо Вальекано» (1:0), «Атлетико» (2:1), «Эспаньол» (4:1), «Сельту» (1:0), «Хетафе» (2:0), «Осасуну» (2:1) и «сливочных». В следующем туре чемпионата команда Ханса-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.