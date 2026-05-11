«Барселона» в третий раз стала чемпионом Испании после ухода Лионеля Месси

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура Ла Лиги и выиграла чемпионат Испании сезона-2025/2026. Таким образом, сине-гранатовые в третий раз выиграли Ла Лигу после ухода Лионеля Месси.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, проведя 778 матчей за клуб во всех турнирах, забив 672 гола и отдав 303 результативные передачи. Вместе с каталонским клубом агентский нападающий выиграл 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

После ухода Месси из «Барселоны» команда становилась чемпионом в сезонах-2022/2023, 2024/2025, и 2025/2026.

Сине-гранатовые набрали 91 очко за 35 матчей, опережая «Реал» на 14 очков.