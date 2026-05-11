«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» в 29-й раз стала чемпионом Испании. Это случилось после победы сине-гранатовых в матче 35-го тура Ла Лиги над мадридским «Реалом» (2:0). Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9' 2:0 Ф. Торрес – 18'
После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.
В следующем туре чемпионата команда Ханса-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а подопечные Альваро Арбелоа на день позже в домашнем матче сыграют с «Овьедо».
