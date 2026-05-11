Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Брест. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний Ямаль выиграл шестой трофей с «Барселоной»

18-летний Ямаль выиграл шестой трофей с «Барселоной»
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль завоевал свой шестой трофей в составе команды. Ранее сине-гранатовые со счётом 2:0 переиграли мадридский «Реал» и стали чемпионами Испании.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

В общей сложности Ямаль вместе с каталонской командой трижды выиграл Ла Лигу, один раз — Кубок Испании и дважды — национальный Суперкубок.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.

Материалы по теме
Goal назвал топ-20 претендентов на «Золотой мяч», Ямаль — второй, Дембеле — третий
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android