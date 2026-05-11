18-летний Ямаль выиграл шестой трофей с «Барселоной»

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль завоевал свой шестой трофей в составе команды. Ранее сине-гранатовые со счётом 2:0 переиграли мадридский «Реал» и стали чемпионами Испании.

В общей сложности Ямаль вместе с каталонской командой трижды выиграл Ла Лигу, один раз — Кубок Испании и дважды — национальный Суперкубок.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура. «Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз.