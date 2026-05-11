«Реал» не смог выиграть ни одного трофея в сезоне-2025/2026
Мадридский «Реал» по итогам нынешнего сезона не выиграл ни одного трофея. Ранее «сливочные» уступили «Барселоне» в матче 35-го тура Ла Лиги, после этой игры каталонцы стали чемпионами Испании.
Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9' 2:0 Ф. Торрес – 18'
«Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. В Кубке Испании «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала, в Суперкубке страны «сливочные» в финале проиграли «Барселоне» (2:3), а в Лиге чемпионов дошли до 1/4 финала, где по сумме встреч уступили мюнхенской «Баварии» (1:2, 3:4).
