«Реал» не смог выиграть ни одного трофея в сезоне-2025/2026

Мадридский «Реал» по итогам нынешнего сезона не выиграл ни одного трофея. Ранее «сливочные» уступили «Барселоне» в матче 35-го тура Ла Лиги, после этой игры каталонцы стали чемпионами Испании.

«Барселона» с 91 очком возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. Мадридский «Реал» на данный момент располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. В Кубке Испании «Реал» проиграл «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала, в Суперкубке страны «сливочные» в финале проиграли «Барселоне» (2:3), а в Лиге чемпионов дошли до 1/4 финала, где по сумме встреч уступили мюнхенской «Баварии» (1:2, 3:4).