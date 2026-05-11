Лионель Месси отреагировал на победу «Барселоны» в чемпионате Испании

Бывший нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси отреагировал на победу каталонского клуба в чемпионате Испании сезона-2025/2026.

«Чемпионы! Да здравствует «Барселона»!» – написал Месси в своём аккаунте в социальной сети.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, проведя 778 матчей за клуб во всех турнирах, забив 672 гола и отдав 303 результативные передачи. Вместе с каталонским клубом аргентинский нападающий выиграл 35 трофеев, в том числе 10 раз чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов.

После ухода Месси из «Барселоны» команда становилась чемпионом в сезонах-2022/2023, 2024/2025, и 2025/2026.

Сине-гранатовые набрали 91 очко за 35 матчей, опережая «Реал» на 14 очков.