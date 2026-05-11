«Никогда не забуду этот момент». Флик — о победе «Барселоны» в «эль класико» и чемпионстве

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о чемпионстве своей команды после победы в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:0).
«Я никогда не забуду этот момент. Моя команда великолепна, я в восторге. Очень горжусь своими игроками. Это невероятные эмоции – вместе с болельщиками, в «эль класико», победить «Реал».
Мы сыграли очень хорошо, отлично оборонялись и забили два великолепных гола. Это был тяжёлый матч», — приводит слова Флика Marca.
После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.