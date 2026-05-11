«Арсенал» одержал третью сухую победу подряд в АПЛ

Лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Это третья сухая победа «канониров» в нынешнем чемпионате Англии подряд.

Ранее команда Микеля Артеты переиграла «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) и «Фулхэм» (3:0). В оставшихся матчах сезона «Арсенал» 18 мая примет «Бёрнли», а 24 мая на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства сезона-2025/2026. Ближайший преследователь команды — «Манчестер Сити», заработал 74 очка, но имеет одну игру в запасе.