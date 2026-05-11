Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» одержал третью сухую победу подряд в АПЛ

«Арсенал» одержал третью сухую победу подряд в АПЛ
Комментарии

Лондонский «Арсенал» со счётом 1:0 переиграл «Вест Хэм Юнайтед» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Это третья сухая победа «канониров» в нынешнем чемпионате Англии подряд.

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 83'    

Ранее команда Микеля Артеты переиграла «Ньюкасл Юнайтед» (1:0) и «Фулхэм» (3:0). В оставшихся матчах сезона «Арсенал» 18 мая примет «Бёрнли», а 24 мая на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

«Арсенал» с 79 очками располагается на первой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства сезона-2025/2026. Ближайший преследователь команды — «Манчестер Сити», заработал 74 очка, но имеет одну игру в запасе.

Материалы по теме
После этой концовки «Арсенала» поседели все
После этой концовки «Арсенала» поседели все
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android