Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд

«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд
Комментарии

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура испанской Ла Лиги и победила в чемпионате Испании сезона-2025/2026. Таким образом, сине-гранатовые выиграли Примеру во втором сезоне подряд.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

В минувшем сезоне «Барселона» набрала 88 очков за 38 матчей и опередила «Реал» на четыре очка.

В нынешнем году каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В следующем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а подопечные Альваро Арбелоа на день позже в домашнем матче сыграют с «Овьедо».

Материалы по теме
«Барселона» — чемпион Испании! Уверенно разобрались в «класико» с «Реалом»
Live
«Барселона» — чемпион Испании! Уверенно разобрались в «класико» с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android