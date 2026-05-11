«Барселона» выиграла Примеру во втором сезоне подряд

«Барселона» обыграла мадридский «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура испанской Ла Лиги и победила в чемпионате Испании сезона-2025/2026. Таким образом, сине-гранатовые выиграли Примеру во втором сезоне подряд.

В минувшем сезоне «Барселона» набрала 88 очков за 38 матчей и опередила «Реал» на четыре очка.

В нынешнем году каталонский клуб выиграл чемпионат Испании за три тура до финиша, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков.

В следующем туре чемпионата команда Ханс-Дитера Флика на выезде встретится с «Алавесом» 13 мая, а подопечные Альваро Арбелоа на день позже в домашнем матче сыграют с «Овьедо».