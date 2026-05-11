«Барселона» при Флике одержала шесть побед в семи матчах с «Реалом»

«Барселона» под руководством главного тренера команды Ханса-Дитера Флика одержала шесть побед в семи матчах с «Реалом». Очередную победу сине-гранатовые одержали в матче 35-го тура Ла Лиги (2:0). Игра прошла на стадионе «Спотифай Камп Ноу» (Барселона, Испания). В качестве главного арбитра выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания).

Единственное поражение от «Реала» при Флике каталонская команда потерпела в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 — 1:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, а в составе проигравших отличился Фермин Лопес.

После 35 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.