Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоау Канселу первым в истории стал чемпионом в четырёх лигах из топ-5

Жоау Канселу первым в истории стал чемпионом в четырёх лигах из топ-5
Комментарии

Защитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Португалии Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за «Барселону», стал чемпионом Испании в составе каталонского клуба. Это произошло после победы сине-гранатовых в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:0). Канселу стал первым футболистом в истории, который выиграл четыре чемпионата из числа топ-5.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

Ранее португалец выиграл итальянскую Серию А в составе «Ювентуса», английскую Премьер-лигу — в составе «Манчестер Сити», а также немецкую Бундеслигу — с «Баварией».

Стоит отметить, что Канселу также становился чемпионом Португалии в составе «Бенфики».

Материалы по теме
«Барселона» — чемпион Испании! Уверенно разобрались в «класико» с «Реалом»
Live
«Барселона» — чемпион Испании! Уверенно разобрались в «класико» с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android