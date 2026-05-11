Жоау Канселу первым в истории стал чемпионом в четырёх лигах из топ-5

Защитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Португалии Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за «Барселону», стал чемпионом Испании в составе каталонского клуба. Это произошло после победы сине-гранатовых в матче 35-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:0). Канселу стал первым футболистом в истории, который выиграл четыре чемпионата из числа топ-5.

Ранее португалец выиграл итальянскую Серию А в составе «Ювентуса», английскую Премьер-лигу — в составе «Манчестер Сити», а также немецкую Бундеслигу — с «Баварией».

Стоит отметить, что Канселу также становился чемпионом Португалии в составе «Бенфики».