«Понимаю гнев болельщиков «Реала». Арбелоа — о поражении «сливочных» от «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался после поражения своей команды в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (0:2).

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Не стоит много говорить, потому что понимаем разочарование. Мы можем только смотреть в будущее и учиться на своих ошибках в этом году. Я понимаю гнев болельщиков «Реала».

Сегодня наш сезон закончился, но мы не должны сдаваться. Мы защищаем нечто большее, чем самих себя, мы защищаем эмблему «Реала». Необходимо показать, что нам действительно больно.

Мне не под силу анализировать это, но нам всем нужно сделать шаг вперёд и чётко понимать, что нам нужно делать. Для меня это отправная точка, и важно извлечь уроки из того факта, что мы потеряли много очков, которые не должны были терять. Можно играть с «Барселоной» и проиграть ей, но не другим командам», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 35 матчей чемпионата Испании «Барселона» досрочно стала чемпионом, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.

