«Нам придётся спросить». Тренер «Реала» Арбелоа – о судействе в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о спорном эпизоде в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». По ходу матча арбитр не наказал игрока «Барселоны» Эрика Гарсию за удар локтем в лицо полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Эпизод произошёл в начале второго тайма в штрафной площади «Барселоны». После этого момента у Беллингема было разбито лицо.

«Мне показалось очевидным, что был удар локтем, и нам придётся спросить, почему VAR не вмешался», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После этого матча «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.