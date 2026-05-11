«Нам придётся спросить». Тренер «Реала» Арбелоа – о судействе в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о спорном эпизоде в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». По ходу матча арбитр не наказал игрока «Барселоны» Эрика Гарсию за удар локтем в лицо полузащитнику мадридского «Реала» Джуду Беллингему. Эпизод произошёл в начале второго тайма в штрафной площади «Барселоны». После этого момента у Беллингема было разбито лицо.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Мне показалось очевидным, что был удар локтем, и нам придётся спросить, почему VAR не вмешался», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После этого матча «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.

