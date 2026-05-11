Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны» после поражения в «эль класико»

«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны» после поражения в «эль класико»
Комментарии

Мадридский «Реал» после поражения со счётом 0:2 в «эль класико» поздравил «Барселону», выигравшую испанскую Примеру сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Поздравляем «Барселону» с победой в Ла Лиге сезона-2025/2026», — написано в аккаунте «сливочных» в соцсети Х.

Сине-гранатовые набрали 91 очко после 35 матчей Примеры и за три тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 14 очков. При этом «сливочные» также провели 35 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Альваро Арбелоа не осталось математических шансов опередить «Барселону».

Это второе подряд чемпионство каталонцев в Испании. В минувшем сезоне «Барселона» набрала 88 очков за 38 матчей и опередила «Реал» на четыре очка.

Материалы по теме
Тотальный триумф «Барсы»! Забрали историческую победу над «Реалом» и чемпионство!
Тотальный триумф «Барсы»! Забрали историческую победу над «Реалом» и чемпионство!

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android