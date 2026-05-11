«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны» после поражения в «эль класико»

Мадридский «Реал» после поражения со счётом 0:2 в «эль класико» поздравил «Барселону», выигравшую испанскую Примеру сезона-2025/2026.

«Поздравляем «Барселону» с победой в Ла Лиге сезона-2025/2026», — написано в аккаунте «сливочных» в соцсети Х.

Сине-гранатовые набрали 91 очко после 35 матчей Примеры и за три тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 14 очков. При этом «сливочные» также провели 35 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Альваро Арбелоа не осталось математических шансов опередить «Барселону».

Это второе подряд чемпионство каталонцев в Испании. В минувшем сезоне «Барселона» набрала 88 очков за 38 матчей и опередила «Реал» на четыре очка.

