Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний Ламин Ямаль опередил Криштиану Роналду по числу чемпионств в Испании

18-летний Ламин Ямаль опередил Криштиану Роналду по числу чемпионств в Испании
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль завоевал свой третий трофей Ла Лиги в профессиональной карьере. Ранее сине-гранатовые со счётом 2:0 переиграли мадридский «Реал» и стали чемпионами Испании сезона-2025/2026.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

Ранее Ламин становился чемпионом страны в сезоне-2024/2025 и в кампании-2022/2023, которая стала дебютной для испанца в профессиональном футболе. Таким образом, на достижение трёх титулов обладателя Ла Лиги с каталонцами Ямалю потребовалось четыре сезона. У Роналду же лишь дважды становился чемпионом Испании за девять сезонов в мадридском «Реале».

Отметим, всего у Ямаля уже шесть трофеев с сине-гранатовыми. Кроме трёх побед в Ла Лиге его послужной список насчитывает один Кубок Испании и два национальных Суперкубка.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в своей истории.

Материалы по теме
«Реал» отреагировал на чемпионство «Барселоны» после поражения в «эль класико»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android