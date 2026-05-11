18-летний Ламин Ямаль опередил Криштиану Роналду по числу чемпионств в Испании

18-летний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль завоевал свой третий трофей Ла Лиги в профессиональной карьере. Ранее сине-гранатовые со счётом 2:0 переиграли мадридский «Реал» и стали чемпионами Испании сезона-2025/2026.

Ранее Ламин становился чемпионом страны в сезоне-2024/2025 и в кампании-2022/2023, которая стала дебютной для испанца в профессиональном футболе. Таким образом, на достижение трёх титулов обладателя Ла Лиги с каталонцами Ямалю потребовалось четыре сезона. У Роналду же лишь дважды становился чемпионом Испании за девять сезонов в мадридском «Реале».

Отметим, всего у Ямаля уже шесть трофеев с сине-гранатовыми. Кроме трёх побед в Ла Лиге его послужной список насчитывает один Кубок Испании и два национальных Суперкубка.

«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 29-й раз в своей истории.