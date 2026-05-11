Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в «Реале» после поражения в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражения команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).

«Вы уже знаете, что, скорее всего, у нас состоится разговор с клубом — это нормально. Сейчас же я хочу только одного: чтобы команда хорошо завершила сезон, и именно на этом сосредоточено всё моё внимание», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После этого матча каталонская «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.