Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в «Реале» после поражения в матче с «Барселоной»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о своём будущем в клубе после поражения команды в матче 35-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (0:2).

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Окончен
2 : 0
Реал Мадрид
1:0 Рашфорд – 9'     2:0 Ф. Торрес – 18'    

«Вы уже знаете, что, скорее всего, у нас состоится разговор с клубом — это нормально. Сейчас же я хочу только одного: чтобы команда хорошо завершила сезон, и именно на этом сосредоточено всё моё внимание», — приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

После этого матча каталонская «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.

