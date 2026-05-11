Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру сменщика Сафонова в матче с «Брестом»

Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру сменщика Сафонова в матче с «Брестом»
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Ренато Марина в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0). Марин сменил в воротах российского голкипера парижан Матвея Сафонова. В этом матче Сафонов попал в заявку своей команды, но остался в запасе.

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'    

«Я хочу, чтобы игроки были готовы, и именно над этим мы работали с Ренато. Он проделал очень хорошую работу. Нужно быть готовыми, потому что до Лиги чемпионов остаётся две недели», — приводит слова Энрике L'Équipe.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.

Материалы по теме
«ПСЖ» без Сафонова в составе победил «Брест» в матче 33-го тура Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android