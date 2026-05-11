Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру сменщика Сафонова в матче с «Брестом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Ренато Марина в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0). Марин сменил в воротах российского голкипера парижан Матвея Сафонова. В этом матче Сафонов попал в заявку своей команды, но остался в запасе.

«Я хочу, чтобы игроки были готовы, и именно над этим мы работали с Ренато. Он проделал очень хорошую работу. Нужно быть готовыми, потому что до Лиги чемпионов остаётся две недели», — приводит слова Энрике L'Équipe.

После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.