Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру сменщика Сафонова в матче с «Брестом»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру голкипера Ренато Марина в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (2:0). Марин сменил в воротах российского голкипера парижан Матвея Сафонова. В этом матче Сафонов попал в заявку своей команды, но остался в запасе.
Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 0
Брест
Брест
1:0 Дуэ – 82'
«Я хочу, чтобы игроки были готовы, и именно над этим мы работали с Ренато. Он проделал очень хорошую работу. Нужно быть готовыми, потому что до Лиги чемпионов остаётся две недели», — приводит слова Энрике L'Équipe.
После 32 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брест» располагается на 12-й строчке. У команды в активе 38 очков.
