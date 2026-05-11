Гави высказался о стычке с Винисиусом по ходу матча «Барселоны» с «Реалом»

Полузащитник «Барселоны» Гави высказался о конфликте с нападающим «Реала» (2:0) Винисиусом Жуниором во время матча 35-го тура чемпионата Испании.

«Это футбол. Всё, что происходит на поле, остаётся на поле. Я сказал ему заткнуться. Он фантастический игрок. За пределами поля я совсем другой человек. Но на поле он очень эмоционален — как и я», — приводит слова Гави журналист Фабрицио Романо на личной странице в социальной сети X.

После этого матча «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке.