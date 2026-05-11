Генич одним словом высказался о чемпионстве «Барселоны» после «эль класико» с «Реалом»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост по случаю победы «Барселоны» в «эль класико» с «Реалом» в рамках 35-го тура испанской Ла Лиги. Отметим, данная победа принесла каталонцам второе подряд чемпионство в Испании.

«Барса!» — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив два эмодзи: с логотипом сине-гранатовых и «топ».

Сине-гранатовые набрали 91 очко после 35 матчей Примеры и за три тура до её завершения опережают ближайшего преследователя в лице мадридского «Реала» на 14 очков. При этом «сливочные» также провели 35 игр в Ла Лиге. Таким образом, у команды Альваро Арбелоа не осталось математических шансов опередить «Барселону».