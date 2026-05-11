Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: считаю, что мы уже чемпионы

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил шансы команды на чемпионство в Лиге 1 после победы команды в матче 33-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0).

«Думаю, нам были нужны эти очки. Считаю, что мы уже чемпионы. Думаю, этого будет достаточно, и теперь мы сможем индивидуально подготовиться к двум оставшимся матчам перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая в Будапеште.

Нужно отметить, какой сезон провёл «Ланс», они показывали невероятный уровень, и нам было очень тяжело. В двух предыдущих сезонах всё было спокойнее. Но, когда ты носишь футболку «ПСЖ», ты должен быть готов всегда. Поэтому мы будем готовиться к матчу с «Лансом» так же серьёзно, но теперь нам нужно грамотно распределять игровое время футболистов. Главная цель — 30 мая», — приводит слова Энрике L'Équipe.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 73 очка, опережая «Ланс» на шесть очков. До конца сезона командам осталось провести два матча.