«Спасибо за всё». Флик обратился к сотрудникам «Барселоны» после победы в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выступил с речью после чемпионства своей команды, которое стало возможным после победы в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (2:0).

«Я хочу поблагодарить команду, президента, Юсте (вице-президент каталонцев. — Прим. «Чемпионата») и всех, а также всех болельщиков, которые нас поддерживали. Самое главное, я очень горжусь тем, что у меня такая хорошая команда. Спасибо за всё. Спасибо за готовность бороться в каждой игре. Я очень это ценю. Думаю, нам нужно праздновать. Visca Barca! Visca Cataluña! (Да здравствует «Барса»! Да здравствует Каталония!» — известный слоган «Барселоны»)», — приводит слова Флика Football Espana.

После этой игры «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании, команда с 91 очком возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги. Мадридский «Реал» располагается на второй строчке. У команды в активе 77 очков. До конца чемпионата осталось три тура.