Матвей Сафонов в шутку облил водой тренера вратарей «ПСЖ» на скамейке запасных

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов облил водой сотрудника красно-синих тренера вратарей Борху Альвареса на скамейке запасных во время матча 33-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (1:0).

Супруга Сафонова Марина Кондратюк опубликовала запись с матча, где в трансляции показали Матвея на скамейке запасных. Голкипер в шутку наливал воду на представителя тренерского штаба парижан, когда тот не видел. Испанец оборачивался, думая, что на него капает с крыши. Марина подписала публикацию так: «Мой на приколе. Рофлит».

Фото: Соцсети Марины Кондратюк

Сафонов не принимал участия в игре с «Брестом». В этом матче играл вратарь парижан Ренато Марин. Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.